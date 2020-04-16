Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена

На Донбассе состоялся обмен пленными / @president.gov.ua

В четверг, 16 апреля, на Донбассе Украина провела обмен удерживаемых лиц с представителями "ЛНР".

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

В рамках второго этапа обмена в Луганской области были освобождены 11 человек, а всего сегодня Украина вернула 20 своих граждан.

Сам процесс состоялся на мосту в районе города Счастье.

Как известно, ранее завершился обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ДНР".

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Напомним, это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского.

Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.

Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате" в декабря 2019 года.