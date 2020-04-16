Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена

Процесс обмена состоялся на мосту в районе города Счастье.
В четверг, 16 апреля, на Донбассе Украина провела обмен удерживаемых лиц с представителями "ЛНР".
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
В рамках второго этапа обмена в Луганской области были освобождены 11 человек, а всего сегодня Украина вернула 20 своих граждан.
Сам процесс состоялся на мосту в районе города Счастье.
Как известно, ранее завершился обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "ДНР".
Читайте такжеСкандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским
Напомним, это уже третий этап освобождения при каденции Владимира Зеленского.
Первый состоялся в сентябре прошлого года, когда домой вернулись 35 украинцев, во время второго - в декабре - вернулись 76 граждан.
Нынешнее освобождение демонстрирует действенность стратегии президента и соблюдение договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате" в декабря 2019 года.