Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков

На Донбассе проходит обмен пленными / @president.gov.ua

В четверг утром, 16 апреля, на Донбассе завершился обмен удерживаемыми между Украиной и "ДНР".

В рамках взаимного возвращения лиц Украина передала ОРДО 10 человек.

Сегодня утром также должен состояться обмен удерживаемыми между Украиной и "ЛНР".

В Офисе президента отметили, что продолжаются переговоры по освобождению незаконно удерживаемых украинцев во временно оккупированном Крыму и в Российской Федерации.

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России", - говорится в сообщении.

/ @president.gov.ua

Как уточнила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, в целях безопасности Офис президента не будет сообщать, куда повезут на обсервацию освобожденных пленных.

/ @president.gov.ua

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в рамках сегодняшнего обмена Украина вернет из ОРДО 9 своих граждан, в том числе военного Виктора Шайдова, который удерживался в плену боевиков с 2019 года.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".