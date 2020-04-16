На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен

На Донбассе стартовал обмен пленным / @president.gov.ua

В четверг утром, 16 апреля, на Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Как сообщили в Офисе президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

"Учитывая карантинные ограничения, пока действуют в государстве, по возвращении освобождены украинцы направятся на обязательную обсервацию", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

.

Читайте такжеОмбудсмен рассказала, когда пройдет обмен пленными между Украиной и боевиками

По предварительным данным, обмен должен был стартовать в 08:00.

/ @president.gov.ua

Опубликован список украинцев, которых должны освободить из плена на Донбассе:

Елена Федорук;

Марина Юрчак;

Елена Пех;

Андрей Гаррюс;

Павел Подвезко;

Валерий Матюшенко;

Андрей Сидоренко;

Виталий Демьяненко;

Станислав Боранов;

Сергей Русинов;

Игорь Назаренко;

Вячеслава Засыпка;

Петр Сандулов;

Сергей Дубровин;

Евгений Ставцев;

Вадим Дреев;

Геннадий Матвийчук;

Александр Марченко;

Богдан Ковальчук;

Григорий Синченко;

Сергей Мироныч;

Виталий Желдак;

Хальдун Харахшех;

Роман Сагайдак.

Военнопленные:

Юрий Гордейчук;

Павел Корсун;

Виктор Шайдов;

Андрей Качиньский;

Игорь Мирончук;

Роман Онищук;

Сергей Хотенов;

Виталий Чмиль.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что проходят последние согласования по списку и логистике нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.