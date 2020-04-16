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На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен

16 апреля 2020, 09:15

Украина произведет обмен с "ДНР" и "ЛНР".

На Донбассе стартовал обмен пленным / @president.gov.ua

В четверг утром, 16 апреля, на Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.

Как сообщили в Офисе президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.

"Учитывая карантинные ограничения, пока действуют в государстве, по возвращении освобождены украинцы направятся на обязательную обсервацию", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

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По предварительным данным, обмен должен был стартовать в 08:00.

/ @president.gov.ua

Опубликован список украинцев, которых должны освободить из плена на Донбассе:

  • Елена Федорук;
  • Марина Юрчак;
  • Елена Пех;
  • Андрей Гаррюс;
  • Павел Подвезко;
  • Валерий Матюшенко;
  • Андрей Сидоренко;
  • Виталий Демьяненко;
  • Станислав Боранов;
  • Сергей Русинов;
  • Игорь Назаренко;
  • Вячеслава Засыпка;
  • Петр Сандулов;
  • Сергей Дубровин;
  • Евгений Ставцев;
  • Вадим Дреев;
  • Геннадий Матвийчук;
  • Александр Марченко;
  • Богдан Ковальчук;
  • Григорий Синченко;
  • Сергей Мироныч;
  • Виталий Желдак;
  • Хальдун Харахшех;
  • Роман Сагайдак.

Военнопленные:

  • Юрий Гордейчук;
  • Павел Корсун;
  • Виктор Шайдов;
  • Андрей Качиньский;
  • Игорь Мирончук;
  • Роман Онищук;
  • Сергей Хотенов;
  • Виталий Чмиль.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что проходят последние согласования по списку и логистике нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

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