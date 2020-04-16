На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен

Украина произведет обмен с "ДНР" и "ЛНР".
В четверг утром, 16 апреля, на Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и ОРДЛО.
Как сообщили в Офисе президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях.
"Учитывая карантинные ограничения, пока действуют в государстве, по возвращении освобождены украинцы направятся на обязательную обсервацию", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".
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По предварительным данным, обмен должен был стартовать в 08:00.
Опубликован список украинцев, которых должны освободить из плена на Донбассе:
- Елена Федорук;
- Марина Юрчак;
- Елена Пех;
- Андрей Гаррюс;
- Павел Подвезко;
- Валерий Матюшенко;
- Андрей Сидоренко;
- Виталий Демьяненко;
- Станислав Боранов;
- Сергей Русинов;
- Игорь Назаренко;
- Вячеслава Засыпка;
- Петр Сандулов;
- Сергей Дубровин;
- Евгений Ставцев;
- Вадим Дреев;
- Геннадий Матвийчук;
- Александр Марченко;
- Богдан Ковальчук;
- Григорий Синченко;
- Сергей Мироныч;
- Виталий Желдак;
- Хальдун Харахшех;
- Роман Сагайдак.
Военнопленные:
- Юрий Гордейчук;
- Павел Корсун;
- Виктор Шайдов;
- Андрей Качиньский;
- Игорь Мирончук;
- Роман Онищук;
- Сергей Хотенов;
- Виталий Чмиль.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что проходят последние согласования по списку и логистике нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.