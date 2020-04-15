Новый обмен пленными: у Зеленского назвали главную проблему

Украина готовит новый обмен пленными / Reuters

В настоящее время идут последние согласования по списку и логистике нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Как говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале, обмен может состоятся в ближайшее время.

"Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, на Банковой опровергли сообщения отдельных СМИ, что процесс обмена уже начался. "У журналистов появилась информация о том, что возвращение идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности", - отмечают в Зеленского.

Читайте такжеНовый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и потому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - сообщает ОП.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала сроки нового этапа обмена пленными.