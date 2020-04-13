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Омбудсмен рассказала, когда пройдет обмен пленными между Украиной и боевиками

13 апреля 2020, 16:05

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, следующего этапа обмена пленными между Киевом и боевиками/россиянами осталось ждать недолго.

Обмен пленнымим
Обмен пленнымим / Reuter

По всей вероятности, обмен пленными с россиянами/боевиками "Л/ДНР" состоится уже на нынешней неделе.

Такую информацию в прямо эфире украинского телевидения озвучила уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Людмила Денисова.

"Мне известно, что существуют договоренности, что будет еще один этап освобождения всех на всех. Процесс очень тяжелый, логистика переговоров сложная", - заявила она. 

По словам Денисовой, официальный Киев всеми силами добивается освобождения украинцев, которые удерживаются в плену и боевиками "Л/ДНР", и россиянами.

"Люди, которые будут освобождены, я надеюсь, на следующей неделе (с 13 по 20 апреля — Главред), будут помещены на обсервацию", — подытожила омбудсмен.

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Напомним, ранее Дмитрий Кулеба, занявший пост главы Министерства иностранных дел в новом правительстве Дениса Шмыгаля заявил о том, что вопрос обмена пленными с боевиками / россиянами не снимается с актуальной повестки дня - даже несмотря на бушующую в Украине пандемию китайского коронавируса Covid-19.

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