Новый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото

Опубликованное изображение породило массу слухов и предположений.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обновил заставочное фото на своей обложке в Facebook.
Теперь на нем изображен самолет, на котором виднеется нанесенный на борт российский триколор.
При этом никаких комментариев под новым фото Тимошенко не оставил.
Отметим, что опубликованное изображение породило массу слухов и предположений у пользователей в Сети.
В частности, многие высказывают предположение, что это может быть связано с готовящимся новым обменом пленными между Украиной и Россией.
"Кирилл Тимошенко опубликовал фото самолета с российским триколором на борту. Возможно произошел обмен пленными?", - гадают в Сети.
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Напомним, ранее стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе. Точная дата не названа – но обмен должен состояться до Пасхи.