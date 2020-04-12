Новый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото

Кирилл Тимошенко опубликовал новое фото / Фейсбук К.Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обновил заставочное фото на своей обложке в Facebook.

Теперь на нем изображен самолет, на котором виднеется нанесенный на борт российский триколор.

При этом никаких комментариев под новым фото Тимошенко не оставил.

Отметим, что опубликованное изображение породило массу слухов и предположений у пользователей в Сети.

В частности, многие высказывают предположение, что это может быть связано с готовящимся новым обменом пленными между Украиной и Россией.

"Кирилл Тимошенко опубликовал фото самолета с российским триколором на борту. Возможно произошел обмен пленными?", - гадают в Сети.

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Напомним, ранее стороны в Трехсторонней контактной группе – Украина, Россия и ОБСЕ – договорились об очередном обмене пленных на Донбассе. Точная дата не названа – но обмен должен состояться до Пасхи.