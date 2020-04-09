Мир любой ценой: жители Донбасса хотят переговоров с "ДНР" и "ЛНР"

Жители Донбасса хотят переговоров с "ДНР" и "ЛНР" / Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса изменила повестку дня и заглушила собой войну на Донбассе. Только ситуация в Луганской и Донецкой областях от этого не изменилась к лучшему. Люди, живущие там, хотят покоя и мира.

И ради долгожданного мира люди готовы на компромиссы.

В частности, опрос фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и центра политической социологии показал, что в Луганской области 71% граждан готовы к прямым переговорам с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" ради мира на Донбассе, в Донецкой области таких - 50%.

О недопустимости такой перспективы заявили 33% жителей Донецкой области и лишь 9% луганчан.

Кроме того, луганчан оказалась значительно больше (34% против 14% среди жителей Донецкой области) среди тех, кто считает, что ради установления мира на Донбассе нужно идти на любые компромиссы.

В то же время среди жителей Донецкой области значительно больше (27% против 7%) была мысль о возможности установления мира только силовым путем.

Отметим, опрос проводился в период с 18 февраля по 2 марта.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на предложение уйти с Донбасса и вернуть Крым из-за пандемииНапомним, ранее сообщалось, участникам Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть договоренностей о разведении сил на трех новых участках Донбасса, заявил заместитель командующего операцией Объединенных сил и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь.

"Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки", - заявил Бондарь.