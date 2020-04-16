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Россия ничего не делает просто так: Тука назвал истинную причину обмена пленными

16 апреля 2020, 16:24

По мнению эксперта, эпидемия коронавируса ни коим образом не могла ускорить процесс обмена.

обмен пленными
Тука объяснил, почему от обмена пленными должен выиграть глава ОПУ Ермак / @president.gov.ua

Очередной обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР", состоявшийся сегодня, в результате которого 20 украинцев вернулись домой, имел вполне конкретную цель – обелить главу Офиса президента Украины Андрея Ермака после скандала с пленками, представив его эффективным переговорщиком.

Об этом в комментарии Главреду заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Причину такой поспешности произведенного обмена я вижу исключительно в одном – в стремлении отвести негативный удар от господина Ермака. Этот удар связан с пленками, которые были обнародованы народным депутатом от Слуги народа Гео Леросом. Дабы доказать эффективность Ермака как переговорщика и сохранить его в этом процессе, Россия поторопилась отдать пленных Украине, которые удерживались в "ЛНР" и "ДНР", – отметил Тука.

По словам экс-замминистра, Россия попытается подать состоявшийся обмен как достижение Ермака, чтобы он и дальше оставался участником переговорного процесса.

Георгий Тука убежден, что другого объяснения этому обмену нет – "его даже придумать невозможно". В том числе он уверен, что обмен ни коим образом не мог быть связан с эпидемией коронавируса, которая набирает обороты в России, Украине, а также на оккупированных территориях. Хотя, как известно, в некоторых странах выпускают даже заключенных из тюрем, чтобы препятствовать активному распространению вируса среди них.

"Эпидемия не могла ускорить этот процесс. Ведь речь идет об обмене небольшими группами людей – нам отдали 20 человек. Говорить о том, что освобождение незначительного количества пленных каким-то образом повлияет на эпидемиологическую ситуацию в местах удержания заключенных, оснований нет", – добавил Тука.

Напомним, что 16 апреля из плена "ЛНР" были освобождены 11 украинцев, из плена "ДНР" – 9.

Георгий Тука обмен пленными Андрей Ермак Россия ОРДЛО эпидемия коронавирус
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