Потенциал для шантажа: Зеленский назвал причину скопления войск РФ возле украинской границы

Зеленский объяснил, для чего РФ стягивает войска к украинской границе / УНИАН

Россия использует скопление своих войск возле украинской границы как потенциал для шантажа, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом РФ пытается влиять не только на Украину, а прежде всего на западные государства, сказал президент в интервью изданию La Repubblica.

"Для чего используются войска, которые скучены вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств", – заявил Владимир Зеленский.

При этом, по его словам, если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким. И это уже можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против Украины или региона в целом.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям, ведь РФ начала эту войну еще в 2014 году.

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"Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", – добавил украинский президент.

Российские войска у границы Украины

Напомним, о стягивании российских войск к украинской границе сообщили иностранные издания в конце октября этого года – американские издания The Washington Post и Politico опубликовали статьи, в которых говорилось о концентрации войск России у границ Украины. В качестве подтверждения своих сведений они продемонстрировали спутниковые снимки передвижения воинских подразделений.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев будет готов к такому развитию событий, подчеркнул он.

Президент Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что Россия пообещала США не нападать на Украину. Российские власти сказали об этом Америке и миру, о чем Зеленскому, по его словам, рассказал глава Белого дома Джо Байден.

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