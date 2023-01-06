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Потери оккупантов РФ перевалили за 300 тысяч: в ОП назвали громадную цифру

6 января 2023, 11:08
В войне участвует не только регулярная армия РФ, но и Росгвардия, ЧВК и другие силовики, пояснил Михаил Подоляк.
Подоляк, Россия
Михаил Подоляк озвучил потери оккупантов РФ / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятную цифру потерь российских оккупантов в войне против Украины.

По его словам, в войне участвует не только регулярная армия РФ, но и Росгвардия, ЧВК и другие силовики, поэтому цифра потерь оккупантов может быть выше. Такое мнение он высказал в интервью Каналу 24.

При этом представитель ОП напомнил оценки Европейского Генштаба по поводу потерь России, которые могут составлять около 250 тысяч.

"Мне кажется, что цифра (убитых и раненых россиян - ред.) немного больше 300 тысяч. Но Россия сегодня находится в таком безнравственном состоянии, что ей нет разницы, они потеряют 100, 200 или 500 тысяч. Это вопрос развертывания внутреннего бунта как такого, и оно не зависит от количества мертвых", - пояснил он.

Собеседник добавил, что уничтожение российских оккупантов - это обязательное возмездие и правило войны, а также юридически мотивированное поведение Украины.

"И при этом мы всегда говорим, что мы не будем заходить на территорию России, потому что там нет смысла ничего делать. Мы не можем им вправить мозг и они будут жить, как живут постоянно, в XVII веке", - добавил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что официальная сводка Генштаба включает только потери контрактной армии РФ и мобилизованных.

Подоляк добавил, что потери среди наемников ЧВК Вагнера, зэков и Росгвардии подсчитываются отдельно.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что армия страны оккупанта потеряла больше живой сили, чем ВСУ.

"Американское издание NewYork Times писало, что под Бахмутом было ранено 240 украинских военных, что медицинские учреждения с трудом справлялись с потоком раненых. Оно и не удивительно, поскольку работает российская артиллерия - это в основном осколочные ранения. Поэтому такое огромное количество раненых", — отметил эксперт.

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