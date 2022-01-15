Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грн

Пенсии вырастут поэтапно / УНИАН

В 2022 году в Украине многие категории населения страны получат прибавки к пенсиям.

А по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, люди в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будут получать, как минимум три тысячи гривен.

Но повышение пенсионных выплат не наступит сразу. Оно будет поэтапным.

Первый этап запланирован на март. в этом месяце пенсии поднимут для работающих пенсионеров.

Отметим, рост минимальной зарплаты в Украине спровоцировал перерасчет пенсий практически для всех категорий.

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Первыми прибавку получат семьи погибших в зоне АТО/ООС - минимальная сумма выплат будет увеличена до 8 тыс. грн.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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