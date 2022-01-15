Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грн

В марте будет проведена индексация.
В 2022 году в Украине многие категории населения страны получат прибавки к пенсиям.
А по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, люди в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будут получать, как минимум три тысячи гривен.
Но повышение пенсионных выплат не наступит сразу. Оно будет поэтапным.
Первый этап запланирован на март. в этом месяце пенсии поднимут для работающих пенсионеров.
Отметим, рост минимальной зарплаты в Украине спровоцировал перерасчет пенсий практически для всех категорий.
Первыми прибавку получат семьи погибших в зоне АТО/ООС - минимальная сумма выплат будет увеличена до 8 тыс. грн.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о запуске накопительной пенсионной системы в Украине. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
Читайте также:
- Украинцам в течение года повысят пенсии: кто получит больше
- В Минсоцполитики рассказали, будет ли пенсия у тех, кто работал неофициально
- В Украине вырастут пенсии: кому и когда ждать прибавку
- Украинцам светит повышение минимальной пенсии: кому и когда ждать прибавки
- Пенсии судьям взлетели в 56 раз больше, чем обычным украинцам: в чем причина