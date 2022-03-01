Появилась переписка еще одного солдата РФ с родственниками: они знали, куда едут

российские военные, российский солдат в Ростовской области / Reuters

Российские оккупанты, думали за считанные дни справиться с украинцами. Об этом свидетельствует переписка русского солдата, опубликованная в сети.

Захватчик был свято убежден, что наша страна сдастся очень скоро.

Вражеский солдат переписывался со своей сестрой еще 14 февраля в обед и они обсуждали его переброску на территорию Украины.

Это означает, что многие оккупанты знали, куда и для чего они едут.

- Юра, привет! Как у тебя дела? Про хохлов ничего не знаешь? Говорят 16 война будет.

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- Привет, Катя. Есть слухи. Мы с 15 на 16 выезжаем туда, будем заходить.

- Пипец. Нам то что делать вообще, готовиться?

- Вам ничего, жить как жили. Это все не надолго, быстро угомонятся. Всем привет!

Этого врага убили украинские защитники. А также в сети выложили его переписку с "любимой".

Женщина спрашивает, как у него дела. Он отвечает, что все хорошо и просит поцеловать детей.

Жена говорит солдату не жалеть нас (украинцев - ред.).

Напомним, ранее в сети появился телефонный разговор женщин об убитых кадыровцах в Украине. Говорилось, что морги Беларуси ими переполнены, но тела пока не будут привозить, чтобы не пугать людей множеством похорон.

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