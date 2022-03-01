Появилась переписка еще одного солдата РФ с родственниками: они знали, куда едут

Родственники советуют не жалеть "хохлов".
Российские оккупанты, думали за считанные дни справиться с украинцами. Об этом свидетельствует переписка русского солдата, опубликованная в сети.
Захватчик был свято убежден, что наша страна сдастся очень скоро.
Вражеский солдат переписывался со своей сестрой еще 14 февраля в обед и они обсуждали его переброску на территорию Украины.
Это означает, что многие оккупанты знали, куда и для чего они едут.
- Юра, привет! Как у тебя дела? Про хохлов ничего не знаешь? Говорят 16 война будет.
- Привет, Катя. Есть слухи. Мы с 15 на 16 выезжаем туда, будем заходить.
- Пипец. Нам то что делать вообще, готовиться?
- Вам ничего, жить как жили. Это все не надолго, быстро угомонятся. Всем привет!
Этого врага убили украинские защитники. А также в сети выложили его переписку с "любимой".
Женщина спрашивает, как у него дела. Он отвечает, что все хорошо и просит поцеловать детей.
Жена говорит солдату не жалеть нас (украинцев - ред.).
Напомним, ранее в сети появился телефонный разговор женщин об убитых кадыровцах в Украине. Говорилось, что морги Беларуси ими переполнены, но тела пока не будут привозить, чтобы не пугать людей множеством похорон.
Читайте также:
- Купянск встал против мэра и оккупантов: люди ложатся под вражескую технику
- Обстрел Херсона: снаряды ударили в два жилых дома
- Украина посылает путина и россию нах#й: на дорогах страны появляется все больше креативных билбордов