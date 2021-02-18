Появились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа

В Украине среди подростков попублярен опасный челлендж / УНИАН

Девочки-подростки из Боярки Киевской области, которые после просмотра видео в Тик-Ток приняли чрезмерную дозу спазмолитиков (после чего одна из них скончалась), не имели суицидальных настроений или проблем в семьях, рассказали ювенальные прокуроры.

Как говорится в сюжете ТСН, полиция уже установила, в какой именно аптеке девушкам продали спазмолитики, однако название не разглашает.

В материале подчеркивается, что в украинском законодательстве нет никаких ограничений на продажу лекарственных средств детям.

В соцсетях знакомые школьниц пишут, что девочки пытались не просто повторить челлендж, а это суицид. Как уточняется в Instagram Boyarka.Online, у одной из учениц были серьезные проблемы в семье, "ужасные отношения с родителями".

И это, по словам знакомых, и послужило причиной самоубийства. Правда, почему и вторая девочка пошла на это – неизвестно.

Подражание трендам соцсетей: о чем предупреждают психологи

По словам психологов, бездумное следование модным тенденциям в социальных сетях крайне опасно, прежде всего, для подростков.

Тренды социальных сетей бывают опасными, и, прежде всего, для детей. В этом убеждает психолог Екатерина Гольцберг, потому что подростки еще не имеют критического мышления, говорится в материале ТСН.

"Лобные судьбы недостаточно развиты и ребенок не может исследовать последствия своих действий, что произойдет, если я это сделаю. Он не может планировать будущее", — объясняет психолог.

Запретить гаджеты вовсе — не вариант, но можно ограничить время за гаджетами. Психолог, например, договорились с сыном о контроле соцсетей с помощью приложения.

Читайте такжеСмертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работыЭксперт по детской безопасности Анна Носач напоминает родителям, что, в первую очередь, должно насторожить поведение ребенка: "Ребенок меньше общается с родителями, больше закрывается в себе, он может что-то скрывать, например, когда вы заходите в комнату, выключает гаджет или закрывает ноутбук. Если ребенок раздает вещи, которые были дорогими, либо не интересуется тем, чем раньше интересовался".

Суицидальные попытки среди детей: тревожная статистика Охматдета

Детей, которые попытались себе навредить, часто привозят в отделение токсикологии клиники Охматдет.

"С января мы уже приняли где-то около 25 детей. И это только верхушка этого айсберга, потому что мы принимаем суицидальные попытки исключительно с использованием веществ химических", — сообщил заведующий отделением острой интоксикации клиники Охматдет Александр Урин.

Лишь некоторые из детских отравлений вызваны ущербными трендами в соцсетях. Так много причин, почему ребенок заходит слишком далеко, объясняет Александр Урин.

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"Это буллинг, это отношения в семье, прежде всего. Недовольство социальными аспектами своей жизни, взаимоотношения с окружающим своим каким-то миром, и невозможность определения, что делать дальше в жизни, очень у многих", — говорит заведующий отделением острой интоксикации клиники Охматдет.

Отравление подростков в Боярке: