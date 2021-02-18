Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы

В Боярке две школьницы наглотались таблеток / УНИАН

Директора лицея Гармония в Боярке, в котором отравились таблетками две школьницы, отстранили с 18 февраля от обязанностей.

Проводится служебное расследование. Об этом сообщил мэр Боярки Александр Зарубин в Facebook.

По его словам, городской совет создал комиссию для надлежащей правовой оценки действий администрации лицея и выяснения возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

"Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего исполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

Директор лицея Гармония Светлана Сушко отстранена от обязанностей на время проведения служебного расследования без сохранения зарплаты.

Отравление таблетками в Боярке - о чем ранее писал Главред:

16 февраля в Боярке две семиклассницы, насмотревшись роликов в соцсетях, прямо в школьно туалете приняли примерно по 40 таблеток препарата Дротаверин.

В результате одна девочка умерла, вторая попала в реанимацию. На данный момент состояние второй девочки средне тяжелое. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.

Глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование.

Открыто уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

Отравление Дротаверином в Умани

Смертельный челлендж с употреблением лекарств на следующий день продолжился в Умани Черкасской области.

Там госпитализировали двух восьмиклассниц. Девочки также наглотались таблеток в стенах школы. Две школьницы выпили по 10 таблеток.

Сейчас дети находятся под наблюдением медиков. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Справка. Дротаверин – лекарственное средство, обладающее спазмолитическим, миотропным, сосудорасширяющим, гипотензивным действием. В больших дозах нарушает предсердно-желудочковую проводимость, снижает возбудимость сердечной мышцы, может вызвать остановку сердца и паралич дыхательного центра. Обладает прямой кардиотоксичностью.

Дротаверин является аналогом Но-шпы. Согласно инструкции, детям их можно употреблять не более четырех за несколько приемов.