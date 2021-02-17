Доведение до самоубийства: всплыли новые детали об отравлении школьниц в Боярке

Всплыли новые детали об отравлении школьниц в Боярке / УНИАН

Из-за отравления двух учениц седьмого класса лицея в Боярке начато уголовное производство по факту доведения девочек до самоубийства.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры начали процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства несовершеннолетних (ч. 3 ст.120 УК Украины)", – сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Расследование продолжается, проводятся все необходимые следственные действия.

Отметим, две ученицы увидели в соцсети видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать. После прийома медпрепарата одна из них скончалась, вторая оказалась на больничной койке.

Как сообщает Сегодня со ссылкой на врачей, состояние второй девочки средне тяжелое. Ребенок уже дал показания правоохранителям, сейчас с ней работает психолог.

"Состояние ее с положительной динамикой, пока она нуждается в наблюдении врачей. Они их много выпили. Большая дозировка была. Ну это спазмолитик. Скорее всего, это было снижение артериального давления, которое опасно для состояния здоровья", – говорят медики.

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