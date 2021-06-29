Появилось изображение Большого герба Украины

В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом гербе Украины, как неотложный.
На сайте парламента во вторник, 29 июня, появился текст президентского законопроекта о Большом гербе Украины вместе с изображением самого символа.
В документе указано, что на Большом государственном гербе изображены:
- Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);
- Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого;
- Лев (герб Галицко-Волынского княжества);
- Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).
Кроме этого, упоминается, что государственный герб должен украшать:
- официальные символы президента;
- большую государственную печать Украины;
- печати президента, Верховной рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;
- фасады зданий резиденции президента в Киеве;
- фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
- залы заседаний ВР;
- денежные знаки Украины по решению Национального банка.
Также сказано, что Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, только с соблюдением установленных законом требований.
Его нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.
Более того, запрещается воспроизводить изображение Большого герба:
- в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
- в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
- в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
- с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.
Напомним, в президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Докладывать документ во время его рассмотрения в парламенте будет первый глава государства Леонид Кравчук.
История Большого герба Украины:
- 30 сентября Кабинет министров поручил министерству культуры и информационной политики провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
- 19 ноября оргкомитет конкурса определил победителя. Им стал Алексей Кохан.
- Пользователи соцсетей отреагировали на это фотожабами и смешными картинками, назвав рисунок "неканоническим", "безвкусным", "пшонка-стайлом", "нарисованным левой задней ногой"