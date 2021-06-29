Появилось изображение Большого герба Украины

Большой герб Украины / ВР

На сайте парламента во вторник, 29 июня, появился текст президентского законопроекта о Большом гербе Украины вместе с изображением самого символа.

В документе указано, что на Большом государственном гербе изображены:

Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);

Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого;

Лев (герб Галицко-Волынского княжества);

Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Кроме этого, упоминается, что государственный герб должен украшать:

официальные символы президента;

большую государственную печать Украины;

печати президента, Верховной рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;

фасады зданий резиденции президента в Киеве;

фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

залы заседаний ВР;

денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Также сказано, что Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, только с соблюдением установленных законом требований.

Его нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.

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Более того, запрещается воспроизводить изображение Большого герба:

в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

Напомним, в президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Докладывать документ во время его рассмотрения в парламенте будет первый глава государства Леонид Кравчук.

История Большого герба Украины: