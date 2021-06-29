УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Появилось изображение Большого герба Украины

29 июня 2021, 20:11
Прослушать новость
Остановить

В День Конституции Украины президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о Большом гербе Украины, как неотложный.

Большой герб Украины / ВР

На сайте парламента во вторник, 29 июня, появился текст президентского законопроекта о Большом гербе Украины вместе с изображением самого символа.

В документе указано, что на Большом государственном гербе изображены:

  • Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);
  • Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого;
  • Лев (герб Галицко-Волынского княжества);
  • Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Кроме этого, упоминается, что государственный герб должен украшать:

  • официальные символы президента;
  • большую государственную печать Украины;
  • печати президента, Верховной рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;
  • фасады зданий резиденции президента в Киеве;
  • фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
  • залы заседаний ВР;
  • денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Также сказано, что Большой герб может использоваться физическими и юридическими лицами, только с соблюдением установленных законом требований.

Его нельзя использовать как собственную символику органам госвласти, территориальным общинам, символику районов и областей или как элемент такой символики.

Реклама

Более того, запрещается воспроизводить изображение Большого герба:

  • в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;
  • в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;
  • в перевернутом виде или иным способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;
  • с размещением на нем надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

Напомним, в президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Докладывать документ во время его рассмотрения в парламенте будет первый глава государства Леонид Кравчук.

История Большого герба Украины:

  • 30 сентября Кабинет министров поручил министерству культуры и информационной политики провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
  • 19 ноября оргкомитет конкурса определил победителя. Им стал Алексей Кохан.
  • Пользователи соцсетей отреагировали на это фотожабами и смешными картинками, назвав рисунок "неканоническим", "безвкусным", "пшонка-стайлом", "нарисованным левой задней ногой"

законопроект герб Украины новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Появилось изображение Большого герба Украины». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старениеНазваны 7 ежедневных привычек, которые ускоряют ваше старение Могилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой ЛуценкоМогилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой Луценко Врачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в телеВрачи нашли новый скрытый признак высокого уровня холестерина в теле "Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России"Зомбоящик обрабатывает россиян д*рьмом": украинская ведущая дала советы пропагандистам России Гороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрывГороскоп на 26 июня 2021 всех знаков Зодиака: прорыв в карьере и окончательный разрыв

Последние новости

20:49

Врач назвал смертельную опасность соли

20:41

Не попал в ТОП-5: украинцы "вычеркнули" русский язык из списка необходимых

20:28

Каскадерша из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

20:27

На старых ПК рано ставить крест: Microsoft может снизить требования Windows 11

20:20

В Кременчуге людям продали "смертельное" мясо для шашлыка Фото Видео

Реклама
20:16

На 60% заразнее и "косит" молодежь: что известно о штамме коронавируса "Дельта" мнение

20:11

Появилось изображение Большого герба Украины

20:07

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

19:56

Дантес признался, к кому на самом деле ревнует Надю Дорофееву Видео

19:54

Катастрофическое состояние: в водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель Видео

19:47

В Украине будут штрафовать фуры за отказ от габаритно-весового контроля

19:23

"Главный поставщик туристов": в отелях Египта заговорят на украинском

19:21

Видео солистки Go_A с вареником и в муке набрало миллион просмотров Видео

19:07

В июле подписчиков PS Plus ждёт одна из лучших бесплатных раздач Видео

18:55

Рада отменила штрафы за выезд из оккупированного Донбасса через Россию Видео

18:49

"Я тебя, су**, найду и переломаю все кости": в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине Видео

18:42

В США создали уникальную маску, которая может определить COVID Видео

18:38

Как Германия призналась, что она военный союзник России мнение

18:25

Вытаскивали из пожара: в Житомирской области у подростков в руках взорвался газовый баллон

18:00

Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

Реклама
17:58

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

17:56

Стали известны подробности и дата выхода GTA 6 Видео

17:51

Малому и среднему бизнесу предложили платить за электроэнергию по фиксированному тарифу

17:43

Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

17:27

Ответил на хамство: в Днепре пассажир и водитель автобуса устроили мордобой Видео

17:12

Эксперт рассказал, о чем Байден и Путин не смогли договориться на встрече Видео

16:57

Гороскоп на завтра 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

16:52

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

16:49

Samsung показала будущее Galaxy Watch – новую оболочку, созданную с Google Видео

16:45

На Украину надвигаются страшные грозы, шквальный ветер и смерч Видео

16:40

95% поражения легких и инсульт: на Ивано-Франковщине мужчина чудом выжил после COVID-19

16:35

"Меня порадовали!": в Санкт-Петербурге уличный музыкант с гордостью исполнил гимн Украины Видео

16:32

Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

15:55

Останется прежней: Кабмин решил не повышать цену на электроэнергию для украинцев Видео

15:54

Тюрьма за ложь в декларациях: Рада приняла закон с предложениями Зеленского Видео

15:50

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

15:45

На Николаевщине стартовал новый этап "Большой стройки" бетонной трассы Н-14

15:43

В украинском PS Store произошло очередное повышение цен на игры

15:41

Гороскоп на июль-2021 для Близнецов: в каких сферах остерегаться досадных неожиданностей

15:24

Невероятное вишневое варенье без косточек на зиму: пошаговый рецепт Видео

Реклама
15:22

От 5 до 50 копеек за литр: в Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15:14

Меган Фокс совершила каминг-аут и произвела фурор

15:10

Рада поддержала закон, отдающий иностранцам решающие голоса при назначении судей Видео

15:04

"Это невыносимо": директор МакSим из больницы обратилась к фанатам и СМИ

14:50

В Telegram появился инструмент для поощрения владельцев каналов

14:43

Спас троих детей: на Прикарпатье ищут отца, вытолкнувшего дочерей из воды Видео

14:25

"Рада разваливается": депутат Скороход засветилась в парламенте со скандальным принтом на пиджаке

14:12

Китайцы сделали смартфон, который заряжается за 10 минут и умеет менять цвет Видео

14:07

"Моральное жлобство и ложь": Mamarika поссорилась с мужем перед родами

13:56

Ногами по голове: в Польше до полусмерти отметелили украинца за разговор на родном языке

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять