Поймали "на горячем": в Ровно копы накрыли бордель с путанами прямо во время утех

В Ровно накрыли подпольный бордель / rivne.online

В Ровно полицейские прекратили деятельность подпольного борделя, который маскировался под массажный салон.

Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту, пишет Ровно онлайн.

Отмечается, что в салоне правоохранители застали шестерых девушек, одна из них пришла на смену именно во время обыска. Также в помещении находился один клиент, обмотанный только полотенцем, которому как раз оказывали услуги.

Подчеркивается, что подпольный публичный дом работал в белую — клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты.

/ rivne.online

Добавим, что организаторам этого учреждения для предоставления интимных услуг грозит наказание по ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) грозит наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.

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/ rivne.online

Работниц, оказывавших интимные услуги, могут оштрафовать на 170 гривен за занятие проституцией.

Напомним, в Хмельницком суд приговорил женщину, которая пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, к шести годам тюрьмы.

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