Поймали "на горячем": в Ровно копы накрыли бордель с путанами прямо во время утех

Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту
В Ровно полицейские прекратили деятельность подпольного борделя, который маскировался под массажный салон.
Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту, пишет Ровно онлайн.
Отмечается, что в салоне правоохранители застали шестерых девушек, одна из них пришла на смену именно во время обыска. Также в помещении находился один клиент, обмотанный только полотенцем, которому как раз оказывали услуги.
Подчеркивается, что подпольный публичный дом работал в белую — клиенты расплачивались с проститутками через кассовые аппараты.
Добавим, что организаторам этого учреждения для предоставления интимных услуг грозит наказание по ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) грозит наказание от 4 до 7 лет лишения свободы.
Работниц, оказывавших интимные услуги, могут оштрафовать на 170 гривен за занятие проституцией.
Напомним, в Хмельницком суд приговорил женщину, которая пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, к шести годам тюрьмы.
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