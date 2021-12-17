В Хмельницком мать хотела продать свою 15-летнюю дочь в бордель

Женщина хотела заполучить 20 тыс. грн
В Хмельницком суд приговорил женщину, которая пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство, к шести годам тюрьмы.
Горе-мать хотела заработать на дочери 20 тысяч гривен.
Как сообщает полиция Хмельницкой области, женщину задержали в июне 2019 года.
"44-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, за 20 тысяч гривен передала свою в то время 15-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Девочка-подросток должна была оказывать интимные услуги в заведении разврата в одном из курортных регионов, но мать это никоим образом не смущало", - сказано в сообщении.
Более того, до этого ужасного случая, женщина уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.
Напомним, ранее в российском Новокузнецке 12-летний подросток объявил о продаже своей младшей сестры. Он даже разместил объявление на сервисе Авито.
Также ранее в одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.
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