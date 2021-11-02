Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

Брат объявил о продаже сестренки / pixabay.com

В российском Новокузнецке 12-летний подросток объявил о продаже своей младшей сестры. Он даже разместил объявление на сервисе Авито, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

Позже, мальчик признался копам, что таким образом хотел припугнуть девятилетнюю сестру.

"Полицейские провели проверку и установили автора объявления. Им оказался 12-летний школьник. Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть 9-летнюю сестру, которая его не слушалась", - говорится в сообщении.

Объявление исчезло с сайта. Однако его успели увидеть местные СМИ.

"Очень вредный, ничего не делает, матерится, не знает программу за первый класс, переводит продукты, ябеда", - говорилось в объявлении.

"Продать" сестру мальчик хотел за 0 рублей и даже указал адрес и телефон.

Напомним, ранее в России ребенок выстрелил себе в голову из травмата. 10-летний мальчик был в палате онкологического отделения. Присматривал за ребенком 66-летний дед-опекун, которому и принадлежало оружие.