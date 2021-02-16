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Пожар на газопроводе в Луганске: главные подробности и неожиданная угроза

16 февраля 2021, 09:04

В захваченном городе горел газопровод и вспыхнула высоковольтная линия электропередач.

Журналисты выяснили, что из-за пожара на газопроводе над Луганском нависла неожиданная угроза
Из-за пожара на газопроводе над Луганском нависла неожиданная угроза, выяснили журналисты / Pixabay

В понедельник, 15 февраля, поздно вечером в подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске произошел пожар на газораспределительном узле, обошлось без жертв, но без газа остались почти 100 абонентов.

По неподтвержденным данным, есть серьезное последствие пожара – на очистных сооружениях остановились насосы, и скоро город может "утонуть в фекалиях".

В так называемое "МЧС ЛНР" информация о пожаре поступила в 22:07 по киевскому времени.

Прибывшие на место происшествия "спасатели" увидели, что горела труба магистрального газопровода среднего давления, диаметр которой составляет 400 мм.

Пламя было очень высоким и перекинулось на высоковольтную линию электропередач.

Пожар ликвидировали во вторник, 16 февраля, в 01:20. По состоянию на 06:30 без газоснабжения оставались 95 абонентов, которые проживают в селе Веселенькое.

В псевдоведомстве добавили, что сейчас устанавливается причина, по которой газопровод разгерметизировался и загорелся.

Читайте такжеВ Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР"В Telegram-канале Луганский инсайд говорится, что насосы на очистных сооружениях остановились из-за того, что горела ЛЭП.

"…Как всегда, силовики в раздумьях – озвучивать ли версию теракта или нет. Последствия установлены на данный момент незначительные. Газовая труба шла на выход из города…", – отмечается в сообщении.

Газораспределительный узел, на котором произошел пожар в Луганске, находится на ул. 2-я Беломорская в районе дома №36.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

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