Пожар на газопроводе в Луганске: главные подробности и неожиданная угроза

В захваченном городе горел газопровод и вспыхнула высоковольтная линия электропередач.
В понедельник, 15 февраля, поздно вечером в подконтрольном боевикам "ЛНР" Луганске произошел пожар на газораспределительном узле, обошлось без жертв, но без газа остались почти 100 абонентов.
По неподтвержденным данным, есть серьезное последствие пожара – на очистных сооружениях остановились насосы, и скоро город может "утонуть в фекалиях".
В так называемое "МЧС ЛНР" информация о пожаре поступила в 22:07 по киевскому времени.
Прибывшие на место происшествия "спасатели" увидели, что горела труба магистрального газопровода среднего давления, диаметр которой составляет 400 мм.
Пламя было очень высоким и перекинулось на высоковольтную линию электропередач.
Пожар ликвидировали во вторник, 16 февраля, в 01:20. По состоянию на 06:30 без газоснабжения оставались 95 абонентов, которые проживают в селе Веселенькое.
В псевдоведомстве добавили, что сейчас устанавливается причина, по которой газопровод разгерметизировался и загорелся.
Читайте такжеВ Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР"В Telegram-канале Луганский инсайд говорится, что насосы на очистных сооружениях остановились из-за того, что горела ЛЭП.
"…Как всегда, силовики в раздумьях – озвучивать ли версию теракта или нет. Последствия установлены на данный момент незначительные. Газовая труба шла на выход из города…", – отмечается в сообщении.
Газораспределительный узел, на котором произошел пожар в Луганске, находится на ул. 2-я Беломорская в районе дома №36.
- Напомним, 15 января под захваченным боевиками "ЛНР" городом Лутугино Луганской области произошел взрыв на газопроводе высокого давления. Взрыв прогремел в районе села Глафировка.
- В результате инцидента ряд населенных пунктов остались без газа.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.