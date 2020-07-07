Масштабные пожары на Луганщине: названа возможная причина

Масштабные пожары на Луганщине мог спровоцировать поджог, считает Сергей Гайдай / lg.dsns.gov.ua

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине масштабные лесные пожары мог спровоцировать поджог.

На некоторых участках очаг возгорания настолько большой, что квадракоптеры падают от температуры, рассказал чиновник в комментарии Радио НВ.

По его словам, распространение пожара невозможно было предупредить с помощью лесо-технических работ из-за сильного ветра.

"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", – заявил глава Луганской ОВГА.

Ранее сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области огонь охватил почти 100 гектаров леса. Сначала появилась информация о четырех жертвах, а позже стало известно, что погибли шесть человек.

В Офисе омбудсмена сообщили, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 местного жителя, в частности, 15 детей.