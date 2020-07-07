Масштабные пожары на Луганщине: названа возможная причина

Масштабные пожары на Луганщине мог спровоцировать поджог, считает Сергей Гайдай / lg.dsns.gov.ua
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине
масштабные лесные пожары мог спровоцировать поджог.
На некоторых участках очаг возгорания настолько большой, что квадракоптеры падают от температуры, рассказал чиновник в
комментарии Радио НВ.
По его словам, распространение пожара невозможно было предупредить с помощью лесо-технических работ из-за сильного ветра.
"Пока нет анализа, но это может быть и поджог", – заявил глава Луганской ОВГА.
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
В результате пожаров на Луганщине погибли люди, сгорело много домов
facebook.com/policeLG
Ранее сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области огонь охватил почти 100 гектаров леса. Сначала появилась информация о четырех жертвах, а
позже стало известно, что погибли шесть человек.
В Офисе омбудсмена сообщили, что в Новоайдарскую больницу отправили 21 местного жителя, в частности, 15 детей.
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