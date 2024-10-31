Прием медицинских справок на ВВК: адвокат объяснила, как защитить свои права

Если военнообязанный не согласен с заключением ВВК, которое он получил в результате медицинского осмотра, то его надо обжаловать.

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Как принимают во внимание на ВВК медицинские справки и документы / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевое из материала:

В ВЛК должны учитывать все продемонстрированные медицинские документы

В каком случае можно обжаловать заключение ВЛК в административном порядке

В Украине продолжается мобилизация и украинцев интересует много важных вопросов по этому поводу, как защитить свои права. В интервью Главреду партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк рассказала, принимают ли во внимание на ВВК медицинские справки и документы.

По ее словам, на такие документы должны обращать внимание.

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И в нынешних реалиях в случае, если человек действительно имеет проблемы со здоровьем, то такие документы желательно вообще постоянно носить с собой.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

"Если по каким-то причинам человек до сих пор не прошел ВВК, то их тем более надо носить с собой. Потому что если его остановят на улице и отправят на ВВК по "ускоренной" процедуре, то, в первую очередь, нужно иметь такие документы с собой. Люди, которые действительно имеют проблемы со здоровьем, в подавляющем большинстве уже все занимались этими вопросами, и за время военного положения некоторые уже и неоднократно проходили ВВК, чтобы подтвердить временную непригодность", - говорит адвокат.

Кто такая Лидия Карплюк Лидия Романовна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатской деятельности более 7 лет. Проживает и практикует в Киеве.

По словам Карплюк, в случае, если, например, на документы, подтверждающие проблемы со здоровьем, не учитывают и в заключении ВВК будет написано, что лицо пригодно, человек всегда имеет возможность:

Обжаловать это заключение в административном порядке, в ВЛК высшего уровня (региона, или даже в Центральной ВЛК). После обжалования в административном порядке можно также можно обращаться в суд, или без обжалования в административном порядке сразу обжаловать в суд.

Как объясняет адвокат, в ходе процедуры обжалования в административном порядке в ВВК высшего уровня пересматривают те медицинские документы, на основании которых было составлено соответствующее заключение, в том числе, человека могут направить на повторный осмотр.

"Когда же подается иск в суд, то суд не исследует содержательно медицинскую документацию и диагнозы, а проверяет соблюдение определенной нормативно-правовыми актами процедуры. Однозначно, если военнообязанный не согласен с заключением ВВК, который он получил в итоге медицинского осмотра, то его надо обжаловать", - резюмировала адвокат.

Мобилизация в Украине - что известно

Недавно в Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Теперь действие военного положения продлится до 7 февраля 2025 года.

Как сообщал Главред, в Украине не все студенты освобождаются от мобилизации. Отмечается, что существуют исключения, по которым некоторых могут мобилизовать.

Также и бронирование претерпело изменения. Теперь у некоторых компаний могут отобрать статус "критических".

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