"Приезжайте в Житомир": Зеленский обратился к Илону Маску из-за Королева

Зеленский обратился к Маску / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположенный в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.

Накануне Илон Маск назвал "великолепным" ракетного конструктора и основоположника советской космонавтики – уроженца украинского города Житомир Сергея Королева.

Так он отреагировал на пост российской корпорации Роскосмос в Twitter о 114-летии одного из крупнейших ученых в истории ракетостроения.

Справка: Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел свое детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.

В 1991 году была открыта вторая часть музея – вынесенная в специальное здание экспозиция Космос, в которой представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля Союз-27, выставочный образец космического корабля Союз, макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.

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