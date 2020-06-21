УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"

Бывший нардеп жестко отреагировал на радужный логотип Привата.

21 июня 2020, 10:13
Экс-нардеп обвинил Приват в пропаганде идеологии извращений – ПриватБанк новости
Игорь Мосийчук обвинил Приват в пропаганде "идеологии извращений" / Скриншот с instagram.com/privatbank_original

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил один из госбанков – ПриватБанк – в пропаганде "идеологии извращений".

Экс-нардеп в своем Telegram-канале опубликовал скриншот со страницы privatbank_original в Instagram, на которой логотип банка радужный.

Мосийчук жестко прокомментировал радужный логотип ПриватБанка, он написал: "Пи*арасы однако!".

"Это государственный банк и весь менеджмент банка, который допустил пропаганду идеологии извращений, должен немедленно быть уволен!!!" – поделился он.

Также Мосийчук призвал самое большое межфракционное парламентское объединение нардепов, которое вызвалось отстаивать традиционные семейные ценности, безотлагательно поднять этот вопрос перед Кабинетом министров.

Напомним, радужный флаг является международным символом ЛГБТ – сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также движения в поддержку их права.

Игорь Мосийчук Приватбанк
Сейчас вы просматриваете новость «"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:35
В Киеве произошел мощный взрыв: СМИ назвали причину
10:22
Порошенко вынес приговор не только себе, но и Украине мнение
10:13
"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"
09:41
Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови Видео
09:31
На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии Фото
09:01
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июня: чего опасаться в день затмения Видео
08:53
Власти никогда не признают, что крупно облажались с карантином мнение
08:51
Коронавирус в Украине 21 июня перешагнул рубикон в 1000 жертв Видео
08:41
Киев предупредили о грозе: синоптик назвал время Видео
08:37
Папины дочки: Евгений Кошевой рассказал, как воспитывает девочек
08:11
В ВОЗ исследуют сильное лекарство, которое спасает людей от коронавируса Видео
07:26
Коронавирус в Украине и мире на 21 июня: за сутки заразились 128 тысяч человек Видео
07:09
Найкращі привітання з Днем медика в прозі, вірші та картинки
06:58
Единственный шанс Лукашенко остаться у власти - террор мнение
06:35
В тренды выбилась впечатляющая женская стрижка Bowl Cut из 90-х: фото Фото
06:15
Чудові привітання з Днем батька 2020 в прозі, вірші і красиві картинки
05:32
День отца – нежные поздравления и живые картинки в Папин день 2020
05:02
Эксперт объяснила, почему Украине нужно разобраться с вопросом двойного гражданства
04:28
Израильский врач назвал вредным британское лекарство от коронавируса Видео
04:25
Женская одежда на лето, которая дико бесит мужчин - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять