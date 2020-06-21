"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"

Игорь Мосийчук обвинил Приват в пропаганде "идеологии извращений" / Скриншот с instagram.com/privatbank_original

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук обвинил один из госбанков – ПриватБанк – в пропаганде "идеологии извращений".

Экс-нардеп в своем Telegram-канале опубликовал скриншот со страницы privatbank_original в Instagram, на которой логотип банка радужный.

Мосийчук жестко прокомментировал радужный логотип ПриватБанка, он написал: "Пи*арасы однако!".

"Это государственный банк и весь менеджмент банка, который допустил пропаганду идеологии извращений, должен немедленно быть уволен!!!" – поделился он.

Также Мосийчук призвал самое большое межфракционное парламентское объединение нардепов, которое вызвалось отстаивать традиционные семейные ценности, безотлагательно поднять этот вопрос перед Кабинетом министров.

Напомним, радужный флаг является международным символом ЛГБТ – сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, а также движения в поддержку их права.