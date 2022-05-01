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Привезли Джоли, чтобы отвлечь мир от "Азовстали": в РФ Захарова выдала бредовую идею

1 мая 2022, 17:22

Кроме того, Захарова привела в пример Джоли покойного (умер в 2018-м) одиозного российского певца и верного сторонника диктатора Путина Иосифа Кобзона.

Захарова, Джолли
Мария Захарова и Анжелина Джоли / коллаж фото УНИАН

Официальный спикер МИД РФ, страны-агрессора, Мария Захарова утверждает, что голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли специально "позвали" в Украину ‒ для того, чтобы отвлечь мировую общественность от эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Об этом она написала в своем официальном Telegram-канале.

"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлеченности в ее львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали", ‒ утверждает спикер МИД страны-агрессоры.

Кроме того, Захаровой пришла в голову парадоксальная идея привести в пример Джоли покойного одиозного российского певца и верного сторонника диктатора Путина Иосифа Кобзона. Дескать, тот в 2002 году реально помог спасти троих детей из рук чеченских террористов в театре на Дубровке в Москве. А Джоли, по мнению Захаровой, всего лишь пиариться и это, якобы, свидетельствует о "разнице менталитета между Западом и Россией".

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Джоли поддерживала Украину с начала войны

Когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Джоли написала, что молится за украинцев, ведь то, что происходит – ужасно.

"Молюсь о завершении войны. Это единственный способ остановить страдания и бегство из зон конфликта", – писала актриса.

Также она сразу начала помогать беженцам вместе с агентством ООН The UN Refugee Agency.

30 апреля Анджелина Джоли неожиданно посетила Украину. Ее заметили на вокзале, а позже в кафе во Львове. Затем звезда встретилась с переселенцами.

После этого Джоли поехала на железнодорожный вокзал. Она поговорила с местными и встретила поезд с переселенцами из Покровска.

Во время воздушной тревоги актрисе даже пришлось спускаться в ближайшее бомбоубежище.

В стране-агрессоре очень сильно возмутились визитом Джоли и начали посылать в ее сторону оскорбления - за то, что она не приехала на территории, контролируемые боевиками и россиянами.

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Автор: Егор Бунин
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новости России Анджелина Джоли Мария Захарова
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