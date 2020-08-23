"Призывы к насилию": Егорова пожаловалась на угрозы после заявления о бойцах-"рагулях"

Снежана Егорова / УНИАН

Украинская телеведущая Снежана Егорова утверждает ‒ ей и ее детям регулярно начали угрожать. Все началось сразу после того, как в Сети появился отрывок интервью с негативными словами в адрес бойцов ВСУ на Донбассе.

Пост об угрозах бы опубликован на странице Егоровой в социальной сети Facebook. Ведущая также опубликовала исходные материалы, из которых смонтировали интервью, где и прозвучали скандальные фразы. Также она обратилась к журналистам и другим гражданам.

"Настоятельно советую всем вам внести коррективы в опубликованные вами материалы и принести свои извинения за призывы к насилию, угрозы и клевету, которые звучат в мой адрес, но самое главное – в адрес моих детей", – написала Егорова.

По ее словам ведущей, все материалы "по факту клеветы, угроз в социальных сетях, формирование заведомо ложной информации и номера телефонов, с которых угрожали неизвестные лица", уже переданы в полицию, а соответствующее заявление уже внесли в единый реестр досудебных расследований.

"Также дело взято под личный контроль одним из народных депутатов Украины с целю предотвращения насилия над малолетними детьми и борьбы с терроризмом. В связи с чем направлен депутатский запрос, цель которого выяснение всех обстоятельств и участников этого дела", – подытожила Егорова.

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Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова публично сравнила солдат ВСУ с наркоманами, назвала их "рагулями", а также утверждала - украинские воины демонстрируют "высокую суицидальную готовность".

Ее бывший супруг, актер и музыкант Антин Мухарский, позднее утверждал - свое негативное отношение ко всему украинскому Егорова ранее неоднократно высказывала в кругу семьи.