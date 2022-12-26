Прорыв возможен: ВСУ могут пойти в наступление, несмотря на линию обороны РФ – FT

Сильные оборонительные позиции РФ снижают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления.

Украинские военные могут начать зимнее контрнаступление / 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

У Вооруженных сил Украины остаются высокие шансы на то, что они смогут продолжить зимнее контрнаступление несмотря на то, что оккупанты РФ выстраивают оборонительные линии.

Как напоминает Financial Times, командующий российскими оккупантами Сергей Суровикин усилил фронт новобранцами численностью около 300 тысяч солдат, а также организовал "успешное отступление" из Херсона.

"Эти сильные оборонительные позиции уменьшают шансы на успех украинского зимнего контрнаступления, которое перережет сухопутный мост, проходящий вдоль побережья Азовского моря и соединяющий Россию с Крымом, хотя прорыв все еще рассматривается западными военными аналитиками как возможный", - говорится в материале.

При этом уточняется, что со ссылкой на западного советника по вопросам обороны - боевой дух и решимость украинских защитников все еще несравненно выше, чем у россиян.

Журналисты также пишут, что украинские военные несут высокие потери, а некоторые подразделения "страдают от сильной усталости, и им нужно больше оружия и боеприпасов".

Кроме того, приводится мнение бывшего бригадного генерала британской армии Бена Барри о том, что российские танки, беспилотники и большое количество людей "ничего не стоят, если разведка, руководство – неадекватные".

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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