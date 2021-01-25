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Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками

25 января 2021, 15:53

Под резиденцию "Конча-Заспа", где проживает президент Владимир Зеленский, уже стянуты силы полиции в ожидании участников "тарифного майдана".

Зеленский
Протестующие несут платежки со счетами на дачу Зеленского / УНИАН

В понедельник, 25 января, возле Офиса президента в день рождения Владимира Зеленского украинцы устроили тарифный майдан из-за цен на газ. Но на этом протестующие решили не останавливаться, и направились на дачу президента.

"Протестующие намерены поздравить президента "с результатом его деятельности", оставив у жилья главы государства платежки со счетами", -- сказано в сообщении Telegram-канала PavlovskyNews. В настоящее время люди расходятся после митинга.

"Многие спустились метро. Как и где соберётся заявленная колонна - протестующие не уточнили", - сказано в сообщении.

В то же время под резиденцию "Конча-Заспа", где проживает президент Владимир Зеленский, уже стянуты силы полиции в ожидании участников "тарифного майдана".

Представители Управления госохраны проверяют документы журналистов и записывают их данные.

Чуть позже участники акции "тарифный майдан" приехали под резиденцию президента Зеленского в Конче-Заспе и бросили платёжки на асфальт перед забором

По информации Telegram-канала PavlovskyNews, митинг проходит мирно, правоохранителей больше чем протестующих.

Отметим, основное требование протестующих - снижение цены на газ.

"Мы требуем, чтобы цена на газ на сегодняшний день составляла не более 3 грн за кубометр. Мы требуем, чтобы цена на электроэнергию составляла не больше 1 грн за кВт/ч. Мы требуем, чтобы "облгазы" и энергетические сети были национализированы и возвращены в государственною собственность и народ Украины ими распоряжался, а не как сегодня олигархи в незаконный способ их себе присвоили", — заявил один из спикеров на митинге под Офисом президента 25 января.

Также организаторы тарифного протеста заявили, что они инициируют создание координационных советов во всех областях Украины, для организации протестов.

"Мы создаем тарифные сотни, в эти сотни могут вступить все, кто желает принимать участие в протестах против тарифного геноцида",- заявили организаторы протеста.

Тарифные протесты в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 25 января в Житомире люди прорвались в зал горсовета, где находился мэр города Сергей Сухомлин. Протестующие потребовали от власти повлиять на снижение коммунальных тарифов.
  • В Запорожье жители города также присоединились к акции протеста под зданием ОГА. Горожане требуют снизить высокие тарифы.
  • В Ужгороде люди вышли на "тарифный майдан" с претензиями, чтобы президент Зеленский выполнил свое обещание и платежки стали меньше.
  • В Херсоне протестующие против повышения тарифов на газ перекрыли трассу Херсон-Одесса.
  • В Черновцах также проходит протест против коммунальных тарифов. На Букаовина люди перекрыли атомобильную трассу.

Владимир Зеленский протесты тарифы на газ новости Украины
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