"Против нас борется недоразумение": Арестович жестко высказался о попытках РФ запугать украинцев

Арестович высказался о терроре со стороны РФ / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев ракетами и иранскими дронами. Они ожидают, что страх остаться без света, воды или отопления заставит народ согласиться на "мирные" условия Путина. Однако Украина дает мощный отпор и в этом ей помогает блок стран, удерживающих 50% мировой экономики.

В свою очередь, против Украины "борется недоразумение". Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он добавил, что на фронте уже работает зенитная артиллерия, разворачивается система борьбы с дронами. На подходе также украинские ударные дроны в товарных количествах.

"Путиноиды же, после провала героического использования мобилизованных и иранских тарахтелок, перестанут существовать как организованная сила, способная к решению каких-либо ещё крупных задач. Потому, что у них отсутствуют социальные механизмы для значимого нового усилия размером с мобилизацию и получения оружия, ещё раз способного изменить правила игры. Из вариантов - закупка и применение иранских баллистических ракет. Это так же может быть достаточно неприятным сюрпризом, но на любой снаряд находится против-снаряд", - написал Арестович.

Он ответил, что скорость западных поставок оставляет быть лучшей, но на любые атаки РФ и оружие, которое используют оккупанты, есть свое противодействие.

Ракетный удар по Киеву 18 октября

Напомним, 18 октября около 9 утра российские оккупанты ударили тремя ракетами по Киеву. Взрывы зафиксировали на двух объектах критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Это подтвердил и городской голова Киева Виталий Кличко.

Сразу после "прилетов" в некоторых районах столицы на Левом берегу погас свет. В месте попадания ракет сразу начался сильный пожар, в небе виден черный густой дым.

Следует отметить, что Россия второй день подряд терроризирует жителей и гостей столицы.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Вспыхнул пожар. В результате удара "шахида" по дому сразу удалось спасти 18 людей. Позже из-под завалов достали пострадавшую бабушку, женщина жива. Также известно, что во время спасательной операции были извлечены тела 4 погибших людей.

Также в Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, которая зафиксировала момент попадания дрона в жилой дом.

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