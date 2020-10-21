Против Порошенко и Парубия возбудили дело о подготовке госпереворота

Против Порошенко и Парубия возбудили уголовное дело / УНИАН

Уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко возбудил Офис генпрокурора Украины – лидера Европейской солидарности и его соратников подозревают в подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах, а также в 2020 году, сообщил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

"Публикую документы о регистрации в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины) и начале расследования по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации "грязных" денег организованной преступной группой...", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Он добавил, что вместе с Порошенко среди возможных причастных к совершению преступления: экс-нардеп Давид Жвания, экс-временный исполняющий обязанности президент Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-спикер парламента Андрей Парубий и бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Кроме того, к своему заявлению депутат приложил копии ответа офиса генпрокурора на его запрос с информацией о возбуждении дела 1 октября, а также копию выписки из ЕРДР, в котором названы фамилии бывших представителей власти и даты возможного совершения преступлений.

Государственный переворот – о чем сообщалось ранее:

24 июля бывший народный депутат Давид Жвания высказал мнение, что в 2014 году во время Революции достоинства лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

"Я с уважением отношусь с тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения – это заслуживает уважения. Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лидеры оппозиции", — политик рассказал в видеоролике, размещенном на его Youtube-канале.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с ежегодным посланием, в котором заверил, что все, кто причастен к сдаче Крыма России, должны нести за это ответственность.