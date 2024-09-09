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"Провел на войне 10 лет": погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

Руслана Заклинская
9 сентября 2024, 11:11
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Член команды Министерства стратегических отраслей и промышленности отвечал за сотрудничество с производителями дронов.
'Провел на войне 10 лет': погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник
Советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник трагически погиб / Колаж: Главред, фото: Минстратегпром, t.me/zalizni_zminy

В воскресенье, 8 сентября, в автомобильной аварии погиб советник главы Министерства стратегических промышленностей Ярослав Олейник, известный под позывным "Локи". Он провел на войне 10 лет и присоединился к команде Минстратегпрома сразу с фронта. Об этом сообщил экс-министр стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин в Telegram.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же Локи. Один из первых членов обновленной команды Минстратегпрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", - рассказал Камышин.

По информации из благотворительного фонда "Вернись живым", где Олейник ранее работал, ДТП произошло ночью 8 сентября. Заместитель министра Анна Гвоздяр также сообщила, что в аварии вместе с Ярославом погибла его жена Нина.

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Городской голова Тетиева Богдан Балагура добавил, что Ярославу Олейнику было всего 28 лет, из которых 10 он провел на войне.

"Нет слов, чтобы описать эту трагедию, особенно осознавая, какую важную роль Локи играл в работе с беспилотниками и сколько он сделал для победы Украины....Он был искренним, настоящим, профессиональным и человечным человеком", - написал городской голова.

Прощание с Ярославом Олейником состоится во вторник, 10 сентября, в 12:00 в Михайловском соборе.

Что известно о Ярославе Олейнике?

Ярослав Олейник присоединился к ВСУ в 2017 году и служил в подразделении "Аэроразведка". Во время полномасштабной войны он участвовал в боях на Киевщине, Черниговщине и в Харьковском контрнаступлении. Он также консультировал Фонд "Вернись живым" по тактике использования БпЛА и обучал новых операторов дронов. Мужчине было 28 лет.

Как сообщал Главред, 12 августа во время выполнения боевого задания погиб 27-летний капитан Александр Мигуля из Черниговской области. Он был командиром авиационного звена.

Также 26 августа погиб украинский пилот Алексей Месь. Летчик погиб, отражая на F-16 самую масштабную воздушную атаку России на Украину 26 августа.

28 августа при трагических обстоятельствах погибла военнослужащая 67-й ОМБр ВСУ Наталья Кузнецова, известная под позывным "Иранка". Кузнецова была активисткой "Правого сектора", а впоследствии присоединилась к ВСУ.

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