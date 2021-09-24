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Прыгнул на крышу троллейбуса и сыграл на скрипке: в Харькове "музыкант" спровоцировал скандал

24 сентября 2021, 11:20
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Одни пассажиры благодарила парня за концерт, другие оскорбляли и просили слезть с крыши троллейбуса.

В Харькове "скрипач" устроил "концерт" на крыше троллейбуса / Скриншот Telegram-канал 1654

В Харькове местный житель запрыгнул на крышу троллейбуса и сыграл там на скрипке. Водитель вынужден был остановить транспортное средство, после чего залез на крышу и с применением рукоприкладства и нецензурной лексики пытался заставить нарушителя порядка покинуть крышу электробуса. Пассажиры тоже требовали от парня не мешать движению общественного транспорта.

На видео, опубликованном местным Telegram-каналом 1654, видно, что в момент остановки троллейбуса человек лежит на крыше транспортного средства и играет на скрипке. Водитель залез на крышу и с применением физической силы пытался снять оттуда нарушителя порядка. В этот момент со стороны водителя использовалась и нецензурная лексика.

"Спасибо, концерт окончен", - сказал в момент конфликта парень. В конце видео заметно, что он собрал инструмент и собрался слезать с крыши троллейбуса.

В конфликтной ситуации пассажиры троллейбуса также просили слезть "музыканта" с крыши. Часть из них его оскорбляла. Впрочем, некоторые и поблагодарили "за концерт".

Напомним, в одном из троллейбусов Киева пассажиры заметили мужчину в странном "противокоронавирусном костюме". Лицо его было закрыто прозрачным экраном-щитком, а голова покрыта тканью.

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