"Рисковать не хочет": в столичном троллейбусе катался мужчина в суперзащите

Мужчина привлек внимание пассажиров / Facebook

В киевском троллейбусе пассажиры заметили странного мужчину в суперзащите от коронавируса.

Он прикрыл лицо защитным прозрачным экраном-щитком, а голову накрыл тканью в которой были только прорезы для глаз.

Об этом написали в Facebook-сообществе "Типичное Голосеево", опубликовав соответствующее фото.

"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - подписано фото.

Напомним, ранее по улицам Черкасс на крыше авто катался обнаженный мужчина. Люди подумали, что он либо пьяный, либо проиграл спор.

Также ранее в ровенском троллейбусе разделась пассажирка. Две подруги ехали в общественном транспорте. И вдруг одна из них начала раздеваться, а потом дефилировать. За процессом спокойно наблюдали пассажиры, а вот кондуктора этот факт глубоко возмутил и она начала просить девушку надеть маску.