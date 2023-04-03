"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что в Санкт-Петербурге был взорван российский пропагандист Владлен Татарский.
По его мнению, о том, что происходит в РФ должна думать Россия. Такое мнение он высказал во время поездки в Ягодное, сообщает Укринформ.
"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", — подчеркнул президент Зеленский.
Ликвидация пропагандиста Татарского
Вечером, 2 апреля, в кафе Стрит-бар на Университетской набережной в Санкт-Петербурге проходил так называемый "творческий вечер" боевика "ДНР", военного пропагандиста Владлена Татарского. В кафе произошел взрыв, в результате которого Максим Фомин (настоящие имя и фамилия, - ред.) погиб.
По предварительным данным, взорвалась бомба, которая была в подаренной Татарскому на встрече статуэтке.
Указывается, что взрывчатка была размером с мыло, поэтому поместилась в статуэтке.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в стране-оккупанте России начинаются процессы внутренней борьбы.
Он написал о том, что в России начинается "поедание пауками друг друга в банке". Внутренний терроризм может стать элементом политической борьбы в стране.
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