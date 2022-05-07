Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины: в Госдепе США обвинили диктатора РФ

Путин переписывает историю ради оправдания войны против Украины / ua.depositphotos.com

Президент России Владимир Путин пытается извратить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную военную агрессию против Украины. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Поскольку в Европе снова бурлит война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается извратить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", - сказал руководитель американских дипломатов.

Блинкен отметил, что во время чествования окончания Второй мировой войны у всех ныне живущих есть священная обязанность перед павшими ‒ "говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на защите свободы".

"Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают дух победивших во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", ‒ подытожил госсекретарь США.

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Напомним, ранее профессор мировой истории Оксфордского университета и политолог Питер Франкопан раскритиковал стратегию главы РФ Владимира Путина по применению смертоносной военной силы против мирных жителей Украины, садясь за стол переговоров.

Он заявил, что тактика российского президента "не завоюет умы и сердца",

"Я думаю, что есть способы договориться обо всем этом, не бомбя родильные дома. Без обстрелов школ и детей и взрывов театров, заполненных мирными жителями. Итак, я думаю, что есть множество способов вести рациональные, разумные переговоры. Но выполнение их в конце тяжелой артиллерии не обязательно является способом получить решение, которое завоюет чьи-либо сердца и умы", - сказал Франкопан.

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