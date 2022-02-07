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"РФ - на грани завершения истории": в России потребовали отставки Путина

7 февраля 2022, 11:34
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Власти РФ искусственно и из корыстных целей нагнетают ситуацию вокруг Украины. При этом применение военной силы поставит под вопрос существование самой России.

Парад в Москве 9 мая 2021 года
Владимир Путин / Фото Reuters

Глава Общероссийского офицерского собрания генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов обратился к хозяину Кремля Владимиру Путину с призывом "отказаться от преступной политики провоцирования войны" и покинуть пост.

В обращении к Путину и россиянам Ивашов заявил, что российские власти искусственно и из корыстных целей нагнетают ситуацию вокруг Украины. При этом, по мнению генерал-полковника, применение военной силы против Украины поставит под вопрос существование самой России как государства, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами.

"Будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса обязаны будут объявить России войну", - говорится в обращении.

"Президент Турецкой Республики Эрдоган четко заявил на чьей стороне будет воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции будет приказано "освобождать" Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на Кавказ. Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства", - отметил генерал-полковник.

Ивашов отметил, что главная угроза РФ является внутренней, и она исходит от модели государства, качества власти и состояния общества.

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"А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный характер…", – написал глава Общероссийского офицерского собрания.

Генерал добавил, что российская модель государства нежизнеспособная, система власти и управления полностью непрофессиональная и недееспособная, общество пассивное и неорганизованное, и в "таком состоянии любая страна долго не живет".

В Общероссийском офицерском собрании считают, что руководство России при помощи войны хочет "удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства".

"От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, …и уйти в отставку…", – говорится в документе.

Как сообщал Главред, немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

При этом всех "несговорчивых" украинских активистов планируют отправить в концентрационные лагеря. Списки уже якобы составляются.

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