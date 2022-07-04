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Путина заставят вернуть Крым: появился неожиданный прогноз по окончанию войны

4 июля 2022, 16:36

В этой войне за нами победа, потому что украинская нация очень сильна духом, уверена Магдалена Мочиовски.

война, последствия обстрела
Магдалена Мочиовски спрогнозировала сроки окончания войны / Фото УНИАН

Война России против Украины может затянутся не на один год, рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

Как подчеркнула она в интервью Апострофу, с самого начала войны у нее было видение: боевые действия могут затянуться на 4 дня, 4 недели или 4 года.

"С первого дня мне шло четыре строки: четыре недели, четыре месяца, и ни в коем случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на 4 года. Поэтому в меру своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Относительно того, насколько война может затянуться, что нас ожидает, какой ход войны мы предвидим, здесь я буду говорить сугубо за себя. Мы не можем проиграть в этой войне. В этой войне за нами победа, потому что украинская нация очень сильна духом. Мы очень сильный народ. И мы душу и тело положим для того, чтобы одержать победу. Я всех могу убедить в том, что победа будет за нами", — говорит предсказательница.

Вместе с тем она уверена в том, что по результатам войны Украина вернет себе все ранее оккупированные территории, в том числе и Крым.

В то же время собеседница обратила внимание на то, что по ее прогнозу серьезные переломные моменты в войне будут ближе к осени.

"Хочет Путин этого или не хочет, но мы вместе со всем миром заставим его сесть за стол переговоров. И уже не мы будем просить, а он сам на это будет соглашаться", — добавила Мочиовски.

Читайте также"России будет хана": таролог дал прогноз насчет угрозы ядерного удара по Украине

Ранее появился прогноз о том, что существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине.

Угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.

Не исключен тактический ядерный удар по территории Украины - точечный, говорится в прогнозе таролога.

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Владимир Путин мольфар новости Крыма война России и Украины
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