Путина заставят вернуть Крым: появился неожиданный прогноз по окончанию войны

В этой войне за нами победа, потому что украинская нация очень сильна духом, уверена Магдалена Мочиовски.
Война России против Украины может затянутся не на один год, рассказала карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.
Как подчеркнула она в интервью Апострофу, с самого начала войны у нее было видение: боевые действия могут затянуться на 4 дня, 4 недели или 4 года.
"С первого дня мне шло четыре строки: четыре недели, четыре месяца, и ни в коем случае я не хочу, чтобы эта война затянулась на 4 года. Поэтому в меру своих возможностей будем делать все для того, чтобы этого не произошло. Относительно того, насколько война может затянуться, что нас ожидает, какой ход войны мы предвидим, здесь я буду говорить сугубо за себя. Мы не можем проиграть в этой войне. В этой войне за нами победа, потому что украинская нация очень сильна духом. Мы очень сильный народ. И мы душу и тело положим для того, чтобы одержать победу. Я всех могу убедить в том, что победа будет за нами", — говорит предсказательница.
Вместе с тем она уверена в том, что по результатам войны Украина вернет себе все ранее оккупированные территории, в том числе и Крым.
В то же время собеседница обратила внимание на то, что по ее прогнозу серьезные переломные моменты в войне будут ближе к осени.
"Хочет Путин этого или не хочет, но мы вместе со всем миром заставим его сесть за стол переговоров. И уже не мы будем просить, а он сам на это будет соглашаться", — добавила Мочиовски.
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Ранее появился прогноз о том, что существует угроза нанесения российскими оккупантами тактического ядерного удара по Украине.
Угроза стратегического ядерного удара является шантажом со стороны РФ.
Не исключен тактический ядерный удар по территории Украины - точечный, говорится в прогнозе таролога.
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