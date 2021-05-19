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Путинская Россия намерена добывать украинский газ возле Крыма

19 мая 2021, 22:59
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Для начала в России хотят освоить неглубокую струю метана, чтобы проанализировать, как происходит добыча.

Крым, вода
Россия хочет добвать газ возле Крыма / УНИАН

Путинская Россия сегодня объявила о дерзких планах добывать газ возле временно оккупированного ею украинского Крыма - тут речь идет о пилотном проекте по освоению метановых гейзеров, которые бьют со дна Черного моря.

Страна-агрессор хочет запустить добычу газа уже в 2024 году, заявил советник генерального директора Черноморнефтегаза Владимир Григулецкий, передает ТАСС.

По его словам, высота таких гейзеров может достигать сотен метров, потенциально на этом участке россияне могут добыть больше двух триллионов кубических метров метана. Всего же, согласно заявлениям, в "территориальных водах России" есть около 140 таких источников.

При этом у РФ могут возникнуть трудности из-за введенных против нее санкций. Так, работы по добыче газа возле Крыма осложняют особые геологические условия. При этом ряд стран разрабатывают необходимые России оборудование и схемы, но ввезти их на полуостров не получится из-за ограничений.

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Для начала в России хотят освоить неглубокую струю метана, чтобы проанализировать, как происходит добыча. С одного гейзера рассчитывают получить 100 млрд кубометров газа за год.

"Крым – уникальное место в отношении углеводородов. Черное море представляет собой крупнейший метановый водоем в мире, даже Мексиканский залив уступает", – сказал Григулецкий.

Российские войска у границ Украины – о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск Южного и Западного военных округов в места их постоянной дислокации. Мероприятия начались 23 апреля. Россия начала отводить военные подразделения от границ Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля побывал на передовых позициях украинской армии на админгранице с оккупированным Крымом. Он заявил, что отвод российских войск не означает, что Россия не сможет в любой момент их снова вернуть к границе с Украиной.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс поддерживает отвод российских войск от границы с Украиной и считает, что это приведет к деэскалации ситуации.

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