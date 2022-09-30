Путину поставили дедлайн по окончанию развязанной войны: Олег Жданов назвал дату

Путин хочет закончить войну в Украине как можно скорее / Reuters, Главред

Лидеру страны-агрессора Владимиру Путину поставили условный дедлайн по окончанию развязанной войны против Украины до 15 ноября - в этот день на Бали должен состояться саммит G-20, сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

По его словам, произошло это в середине сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС):

"Лидеры Индии и Китая сказали Путину, что он начал войну не в то время и не в том месте и порекомендовали завершить ее как можно скорее. Он ответил на это, что и сам этого хочет".

"Вероятно, к этой дате – 15 ноября – Путин хотел закончить основную фазу войны и начать переговоры с Украиной. Глава Кремля мог бы считать начало переговоров своей победой. Также он мог бы утверждать, что это путь к завершению войны", – добавил Жданов.

Эксперт добавил, что условия игры меняет оглашение Путиным аннексии новых украинских территорий:

"Как отмечало военно-политическое руководство Украины, после такого заявления ни о каких переговорах уже не будет и речи. У России единственный путь – военное поражение".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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