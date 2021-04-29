Рада назначила нового главу Минэнерго

Народные депутаты одобрили назначение Германа Галущенко новым министром энергетики.
В четверг, 29 апреля, парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.
Представление о назначении Германа Галущенко подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Кандидатуру Галущенко поддержали 305 народных депутатов.
Ранее кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики одобрил профильный комитет парламента.
Герман Галущенко - что о нем известно:
В 1997-2005 годах Галущенко работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.
Также он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах - исполнительный директор по правовому обеспечению в Энергоатоме. Вернулся на работу в Энергоатом в мае 2020 года на пост вице-президента.
С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Напомним, на днях нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. На заседании парламент рассмотрит новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко.