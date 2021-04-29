Рада назначила нового главу Минэнерго

Новый глава Минэнерго Герман Галущенко / Фото atom.gov.ua

В четверг, 29 апреля, парламент назначил нового главу Министерства энергетики Украины. Им стал Герман Галущенко.

Представление о назначении Германа Галущенко подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Кандидатуру Галущенко поддержали 305 народных депутатов.

Ранее кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики одобрил профильный комитет парламента.

Герман Галущенко - что о нем известно:

В 1997-2005 годах Галущенко работал в Администрации президента Леонида Кучмы, а потом - в Секретариате президента Виктора Ющенко.

Также он работал в Министерстве юстиции на должности директора департамента судебной работы. В 2013-2014 годах - исполнительный директор по правовому обеспечению в Энергоатоме. Вернулся на работу в Энергоатом в мае 2020 года на пост вице-президента.

С 2012 года Галущенко также преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, на днях нардеп, глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что в четверг, 29 апреля, пройдет внеочередное заседание Верховной Рады. На заседании парламент рассмотрит новую кандидатуру на пост главы Министерства энергетики – это вице-президент госкомпании Энергоатом Герман Галущенко.