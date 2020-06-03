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Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить

3 июня 2020, 14:09

Депутаты украинского парламента заметно увеличили штрафы для пешеходов, которые нарушают ПДД.

Пешеход
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей / pixabay.com

Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

Соответствующее сообщение в социальной сети Facebook опубликовали представители пресс-службы партии Слуга народа (политсилы Владимира Зеленского).

"Для того, чтобы пешеходы соблюдали порядок на дорогах, мы усиливаем для них ответственность, приняв законопроект № 2697 за основу", – говорится в тексте.

Согласно принятому закону, наказывать за нарушение правил дорожного движения пеших украинцев будут следующим образом:

  1. за неповиновение сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленных местах либо непосредственно перед транспортными средствами, а также невыполнение других ПДД – штрафы увеличен с 51 гривны до 255 гривны;
  2. за вышеуказанные действия, которые были совершены в нетрезвом виде – штраф увеличивают со 136 до 510 гривен;
  3. если действия пешеходов повлекли создание аварийной обстановки – штраф увеличивают со 170 до 680 гривен.

Напомним, ранее, с 1 июня 2020 года в Украине начала работать автоматическая фиксация правонарушений на дороге. Теперь в случае на адрес регистрации нарушившего ПДД водитель придет письмо с сообщением о правонарушении и с QR кодом, по которому он сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события. В случае неуплаты на протяжении десяти дней сумма увеличится. Если же нарушитель не выплатит штраф, то его взысканием займется исполнительная служба. Обжаловать решение можно в законном порядке через суд либо через Департамент патрульной полиции.

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