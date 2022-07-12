Ракетный удар по Николаеву: под утро в городе прозвучало около 30 взрывов

Взрывы в Николаеве / Фото novosti_nikolaeva

Рано утром во вторник, 12 июля, оккупанты ударили ракетами по Николаеву. По словам очевидцев, прогремело около 30 взрывов, которые были слышны во всех районах города.

С 4:04 в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Александр Сенкевич уже в 4:15 подтвердил в Telegram взрывы и призвал граждан оставаться в укрытиях.

""В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!", — написал Сенкевич.

Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинской ПВО.

Ракетный удар по Николаеву 12 июля оккупанты нанесли рано утром, над городом - дым / Фото novosti_nikolaeva

Напомним, 9 июля российские оккупанты ударили по Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.

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