Ракетный удар по Николаеву: под утро в городе прозвучало около 30 взрывов

Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города.
Рано утром во вторник, 12 июля, оккупанты ударили ракетами по Николаеву. По словам очевидцев, прогремело около 30 взрывов, которые были слышны во всех районах города.
С 4:04 в Николаеве была объявлена воздушная тревога. Мэр Александр Сенкевич уже в 4:15 подтвердил в Telegram взрывы и призвал граждан оставаться в укрытиях.
""В Николаеве раздаются мощные взрывы! Прошу всех не выходить из укрытий!", — написал Сенкевич.
Очевидцы сообщают, что взрывы были слышны во всех районах города. Также сообщается о работе системы украинской ПВО.
Напомним, 9 июля российские оккупанты ударили по Донецкой области из реактивных систем залпового огня "Ураган". Вследствие этого в городе Часов Яр была разрушена многоэтажка, а под ее завалами оказались минимум три десятка человек, в том числе и 9-летний ребенок.
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