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Оккупанты подняли в небо три самолета Су и запустили по Одесской области сразу 7 ракет

11 июля 2022, 14:55

Как сообщает Тимошенко, одна из ракет попала в частный дом.

война в Украине, СУ
Су-27 / pixabay, wikipedia.org

По Одесской области в понедельник, 11 июля, Россия ударила 7 ракетами из самолетов.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, все они направлялись из акватории Черного моря.

"Около 11:30 из акватории Черного моря оккупанты выпустили 7 ракет из самолетов Су-27, Су-30 и Су-35", - рассказал он.

По его словам, одна из ракет попала в частный дом.

"Предварительно без жертв информация о разрушениях уточняется", - добавляет Тимошенко.

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Как сообщили в ОК Юг, 4 ракеты Х-31 были выпущены из Су-30.

"Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. Пожара не возникало. Пострадавших нет. На месте происшествия по разбору завалов работают спасатели", - говорится в сообщении.

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Ракетные удары по Одесской области

Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. В результате удара18 человек погибли, среди них два ребенка, 30 человек ранены.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж. Из-под завалов удалось спасти 7 человек, среди них три ребенка.

В результате удара по базе отдыха погибли три человека, один из которых ребенок. Еще один человек был ранен.

Ракетный удар по Одесчине был нанесён самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

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