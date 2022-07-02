Слышны взрывы: оккупанты нанесли ракетные удары по Одессе

Оккупанты обстреляли Одессу / Фото УНИАН

В Одессе слышны звуки взрывов в субботу, 2 июля, информирует Думская.

Сообщается, что в городе работают системы противовоздушной обороны. До этого в Одессе была объявлена воздушная тревога.

В то же время – ни местные, ни областные власти информацию о взрывах пока что не комментировали.

В области объявлена ​​воздушная тревога.

Ракетные удары по Одесской области

Напомним, поздно ночью 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха. В результате удара18 человек погибли, среди них два ребенка, 30 человек ранены.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж. Из-под завалов удалось спасти 7 человек, среди них три ребенка.

В результате удара по базе отдыха погибли три человека, один из которых ребенок. Еще один человек был ранен.

Ракетный удар по Одесчине был нанесён самолетами стратегической авиации по направлению Черного моря.

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