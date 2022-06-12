Ракетный удар РФ по Тернопольщине: среди пострадавших - дети, есть разрушения

Идет работа над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества мирных граждан.
В результате ракетного удара российских захватчиков в Чертковском районе Тернопольской области есть пострадавшие, в том числе дети.
Об этом сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram.
"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, среди которых - дети", - написал он.
"Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества мирных граждан", - добавил глава ОВА.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов.
В местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.
Позже стало известно, что в горде Чортков отключили газ.
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