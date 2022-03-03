Рашисты разбомбили жилые дома в Изюме: шестеро погибших, среди них дети

/ t.me/UkraineNow

В среду вечером, 3 марта, авиация российских оккупантов нанесла удар по мирному населению города Изюм Харьковской области.

В результате есть жертвы, сообщил заместитель мэра города Вадим Мацокин.

Он рассказал о том, что российские бомбы упали на многоэтажку и частный дом.

По обновленным данным, погибли 6 человек, которые находились в частном доме. Среди них - двое детей.

Количество раненых уточняется.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве прогремели мощные взрывы в районе железнодорожного вокзала.