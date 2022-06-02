УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Разблокирование портов: в МИД жестко ответили на ультиматум Лаврова

2 июня 2022, 12:29

Россия взяла в осаду украинские морские порты, когда напала на Украину, напомнил Олег Николенко.

Зерно
РФ заблокировала украинское зерно в портах / УНИАН

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию отвести военно-морские силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, обнародованном в Facebook, в ответ на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что россияне пропустят суда с украинским зерном, если Украина разминирует порты.

Представитель МИД Украины обратил внимание на то, что Россия взяла в осаду украинские морские порты, когда напала на Украину. При этом российская армия заминировала часть морской акватории и постоянно осуществляет попытки прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов.

"В результате российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем. Около 22 миллионов тонн зерна застряли в портах и не могут попасть к конечным потребителям, прежде всего в Африке и Азии. Альтернативные наземные маршруты полностью не решат проблемы, поскольку имеют низкую пропускную способность. Кроме того, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны", - заявил Николенко.

Спикер отметил, что действия России могут привести к мировому продовольственному кризису, а в некоторых регионах - даже к голоду.

"Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на расстояние, которое сделает невозможным нападение на торговые суда, и не создавать препятствий для международной навигации", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Мы приветствуем предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море", - подчеркнул Николенко.

При этом, он заявил, что "как первый шаг Россия должна отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои".

Николенко напомнил, что Украина остается преданной поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовском морях, чтобы предупредить мировой продовольственный кризис.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше всего пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - подытожил Николенко.

Напомним, ранее состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турецкий президент отдельно затронул проект создания безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.

Читайте еще:

зерно Сергей Лавров Олег Николенко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:23

Триггер Путина, или Почему бункерный дед бросает ракеты на Львов

13:06

"Россия этого не выдержит": Касьянов объяснил, затянется ли война на годыВидео

12:58

Сотни солдат РФ отказываются воевать в Украине и бегут из армии - WSJВидео

12:50

"Мы переходим к следующей фазе войны": Жданов рассказал, чего ждать от ВСУ и армии РФВидео

12:39

Как вытащить клеща в домашних условиях: 3 простых лайфхака

Реклама
12:29

Разблокирование портов: в МИД жестко ответили на ультиматум ЛавроваВидео

12:26

"Андрюша – особенный ребенок": Лобода впервые показала своего крестника

12:22

Два трупа и трое раненых: оккупанты разбились на краденом джипе под Мелитополем

12:14

Готовятся к приходу ВСУ: оккупанты вывозят в Крым награбленные товары из "Эпицентра" в Херсоне – КимВидео

11:57

Сто дней войны в Украине: затянется ли борьба с Россией на годымнение

11:33

Защитники Украины удерживают промзону Северодонецка и главную дорогу в городВидео

11:13

"Она заявляет, что Украина виновата в этой войне": Денисенко рассказала о предательстве Байрак

11:13

Захватчики атаковали Харьков и уничтожили школу: есть погибшие и раненыеФотоВидео

10:47

ВСУ вышли на границу с Россией в нескольких местах на Харьковщине - МинобороныВидео

10:41

Благословлял танки РФ: батюшка-предатель сдавал людей в плен и уничтожил пол села руками оккупантовФотоВидео

10:41

Украину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTВидео

09:59

Мощный ракетный удар по Львовщине: с Черного моря РФ запустила 4 крылатые ракеты, есть раненые

09:41

Коллаборант познал "прелести русского мира" в Мелитополе: оккупанты отжали у него бизнес

09:41

В три раза мощнее Байрактара: США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

09:39

"Варварская война": Меркель поддержала Украину после месяцев молчания – СМИ

Реклама
09:13

Ряды армии Путина редеют: почему буряты и чеченцы скоро побегут из Украинымнение

09:09

Желаю охраны на концертах: российский телеведущий открыто угрожает Максу Барских расправой

08:47

Чтобы не умереть с голода: на Херсонщине оккупанты просятся к местным работать на сборе клубники

08:47

Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк: бьют по жилым домам и заводу АзотВидео

08:39

В Киеве: фото беременной Maruv на инвалидной коляске попало в сеть

08:10

Четыре HIMARS для Украины уже в Европе: когда американские РСЗО попадут на фронтВидео

08:08

"Мы и не собираемся бахать по Украине": пропагандист Путина Соловьев решил запугать БайденаВидео

07:26

ВСУ уничтожили на Юге более 20 оккупантов, 4 танка, 3 полевых пункта боеприпасов и 2 катера РФ

07:01

Британия отправит в Украину дальнобойные ракетные системы M270, нужен лишь "зеленый свет" от СШАВидео

06:34

Как Турция в Сирии собралась воевать с Россией и СШАмнение

06:22

Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробностиВидео

06:09

Продолжение войны и пожары: астролог назвал самые опасные моменты июня 2022Видео

05:16

Лидер группы Ногу Свело! подколол Валерия Кипелова за его слова про войну в Украине

04:56

Рашисты обстреляли гримерную Студии Квартал 95

04:50

Нельзя встать и уйти: эксперт пояснил, почему ВСУ пока нужно держать оборону СеверодонецкаВидео

04:15

Россию выкинут из Европы: эксперт объяснил цель Британии в полном разгроме РФВидео

04:13

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж впервые показал новое мужское тело на обложке модного глянца

03:45

Чем полезна зелень и как ее употреблять: советы тренера

03:38

Шакира и Жерар Пике расстались из-за любви футболиста "забивать голы" в ворота чужих женщин

03:10

"Зачем вы волосы остригли?": Волочкова стала посмешищем в Сети, выйдя в свет с Джигурдой

Реклама
03:10

Самый вкусный и очень полезный летний салат: превосходно простой и легкий рецепт за 2 минутыВидео

02:53

Сын запроданки Таисии Повалий Денис высмеял русских псевдопатриотовВидео

02:37

Гусь-терминатор против "отряда Путина": украинцы пригрозили РФ новейшим оружием из биолабораторийВидео

01:36

Экс-генерал из Германии раскрыл план Путина по ДонбассуВидео

00:51

Приметы на 2 июня: что нельзя делать и как не попасть в беду в Вознесение ГосподнеВидео

00:39

Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине

00:10

Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника ПутинаВидео

01 июня, среда
23:55

Пойдут ли рашисты в наступление на севере Украины: ответ МинобороныВидео

23:42

Украина обыграла Шотландию в гостях и вышла в финал отбора на ЧМ-2022

23:27

Джамала появилась на обложке немецкого издания

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять