Разрабатывают планы боев: командиры РФ получили приказ на вторжение - CBS

Армия РФ готова к вторжению в Украину / Facebook/mod.mil.rus

Командиры частей армии РФ, которые стянули на границу с Украиной, получили приказ на вторжение.

Об этом сообщил в эфире корреспондент американского телеканала CBS по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, у США есть разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы агрессии.

При этом разрабатываются непосредственные схемы маневрирования на конкретных секторах поля боя.

Разведка указывает, что "они делают все, что бы делали американские командиры после получения приказа продолжить", - сказал Мартин.

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Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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