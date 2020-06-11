Разумков рассказал, будет ли проголосован особый статус Донбасса на референдуме

Разумков считает, что вопрос особого статуса Донбасса не будет рассмотрен на референдуме / скриншот YouTube

Украинский народ вряд ли будет принимать решение о предоставлении особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей на всеукраинском референдуме.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе своего брифинга в Мукачево.

По его словам, в случае принятия парламентом законопроекта О народовластии путем всеукраинского референдума, украинцы, скорее всего, не смогут решать вопросы, которые связаны с территориальной целостностью государства.

"Изменения, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока находится не под контролем украинской власти", - добавил Разумков.

Напомним, во вторник, 9 июня, в Раде был зарегистрирован законопроект О народовластии путем всеукраинского референдума. Автором документа значится президент Украины Владимир Зеленский, который определил статус законопроекта как безотлагательный.

Позже появился текст законодательной инициативы, из которого следует, что на референдуме может рассматриваться вопрос изменения территории Украины.