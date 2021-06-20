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Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

20 июня 2021, 11:49

Ребенок переходил проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода с мамой за руку, но внезапно женщина отпустила руку, и он побежал.

В Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика / galka.if.ua

В Ивано-Франковске на пешеходном переходе автомобиль сбил 5-летнего мальчика – ребенок буквально взлетел в воздух после удара. ДТП произошло вечером 18 июня на Северном бульваре.

Как сообщает местное издание "Галка", мать с двумя детьми переходила дорогу на пешеходном переходе. На кадрах с видеорегистратора видно, что мальчик побежал вперед и попал под колеса автомобиля, который двигался навстречу.

Очевидцы утверждают, что ребенок переходил проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода с мамой за руку, но внезапно женщина отпустила руку, и он побежал вперед.

После удара ребенка в сознании госпитализировали медики. К счастью, у мальчика нет переломов - предварительно речь идет о сотрясении мозга и ушибах на теле.

На место происшествия немедленно прибыли патрульные, а также следственно-оперативная группа. Работники полиции установили, что 24-летний водитель Volkswagen Passat двигался по улице Северный бульвар в сторону улицы Тычины, но не учел дорожной обстановки и совершил наезд на малолетнего пешехода - 5-летнего жителя Ивано-Франковска.

По информации издания, во время общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки опьянения, но не алкогольного, а наркотического. В медицинском учреждении подтвердилось, что он действительно употреблял наркотики и был в состоянии опьянения на момент ДТП.

Полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Автомобиль доставлен на спецплощадку, продолжается досудебное расследование. Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Новость дополняется..

ДТП новости Ивано-Франковска
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